Снимут ли санкции против РФ в случае победы Трампа

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко сочла маловероятным сценарий, при котором в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа с России снимут рестрикции, передает агентство «Прайм».

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Специалист считает, что при таком раскладе событий можно ожидать возвращения торговых войн в международную повестку. Также, по ее мнению, процессы дедолларизации «продолжатся медленно, но верно».

В минувшее воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки и поддержал в качестве претендента на пост главы государства своего вице-президента Камалу Харрис.

Ранее стало известно, что в МИД Германии приступили к работе над планом на случай возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Financial Times выяснила, что немецкие дипломаты создали неофициальную кризисную группу для обсуждения различных сценариев.