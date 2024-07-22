Экспорт свинины в Китай может вырасти в десятки раз

Поставки российской свинины в Китай могут увеличиться на порядок, прогнозируют эксперты. Этому способствует рост потребления такого вида мяса в КНР, а всего на эту страну приходится порядка 40% мирового потребления свинины.

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В 2018-2019 годах из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в КНР поголовье резко сократилось, и потребление этого мяса снизилось с 27,96 кг до 22,26 кг на одного китайца в год. С 2021 года наблюдается рост на 15% - до 27 кг. Но до рекорда в 40 кг на человека, который был зафиксирован в 2016 году, еще далеко, рассказал "РГ" главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Позитивно на прогнозы потребления влияют рост доходов населения, увеличение доли среднего класса в обществе, а также традиции китайской кухни - свинина занимает там 60% от всех видов мяса (для сравнения: в России только 40%). Подстегивает спрос и динамика цен: в октябре 2022 года килограмм свинины стоил около 36 юаней, а в сентябре 2023-го - уже чуть больше 22 юаней, рассказывает Дальнов.

В перспективе 3-5 лет российская свинина может занять 10% огромного китайского рынка

По его оценке, если в Китае удовлетворять каждый килограмм восстановленного спроса за счет импорта (а своего производства Поднебесной не хватит), то в год потребуется более 1,4 млн тонн поставок из-за границы.

"Как минимум гипотетически, при условии продолжения роста доходов населения КНР, можно говорить о колоссальных перспективах экспортного направления отечественного свиноводства. Вполне возможно, что это станет стимулом строительства крупных агрохолдингов на Дальнем Востоке", - рассуждает эксперт.



Конкуренты отечественных свиноводов в борьбе за рынок в Китае - это США, ЕС, Канада и Бразилия. Но потенциал спроса в Китае настолько велик, что спроса хватит на всех. При этом важным преимуществом россиян выступает удобная логистика, в том числе открытый в 2022 году мост через реку Амур в Благовещенске в Хэйхэ, аргументирует Дальнов.

Для российских экспортеров Китай удобен как логистически, так и тем, что местные потребители съедают всю тушу практически без остатка: уши, хвосты, желудки и т.д. Все это и позволяет говорить о кратном потенциале роста экспорта - до 0,5 млн тонн при сохранении приоритета внутреннего потребления, оценивает эксперт.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев называет такой прогноз "очень оптимистичным". По его словам, за первое полугодие 2024 года РФ поставила в Китай около 10 тыс. тонн свинины, а всего в этом году при благоприятных обстоятельствах получится отправить в КНР около 50-60 тыс. тонн. Правда, сейчас наблюдаются сложности с платежами.

"Импортный рынок Китая составляет примерно 2-2,5 млн тонн свинины и, видимо, будет оставаться таковым в ближайшие годы. Мы бы хотели в течение 3-5 лет завоевать около 10% этого рынка, то есть порядка 200-250 тыс. тонн", - говорит Ковалев.



На рынке КНР отечественные экспортеры конкурируют со всеми мировыми грандами. И хотя российская свинина вполне конкурентоспособна по цене и качеству, отвоевать у таких соперников существенную долю рынка будет очень непросто. Достичь показателя в 0,5 млн тонн, возможно, удастся в перспективе 10 лет, быстрее это сделать вряд ли получится, оценивает Ковалев.

За весь 2023 год совокупный экспорт свинины из РФ составил 277,3 тыс. тонн. Поставки в Китай открыты только с марта 2024 года.