Россия готовится к новым санкциям и наращивает «теневой флот» танкеров

За последний год более полусотни танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) сменили владельцев и теперь принадлежат компаниям, расположенным в ОАЭ. Британское издание Financial Times (FT) отмечает, что эти суда, вероятно, относятся к «теневому флоту» России. Газета.Ru

По информации консалтинговой компании по рискам для судовладельцев и правительств Windward, со II квартала 2023 года больше полусотни СПГ-танкеров перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. В свою очередь, группа по контролю рисков и соблюдению требований компании Kpler выяснила, что на рынке танкеров происходят события, свидетельствующие о создании сложной сети морских операций, потенциально связанных с российскими интересами. Например, некоторые компании, базирующиеся в Дубае, устроены так же, как и те, что связаны с «теневым флотом» российских нефтяных танкеров. Lenta.ru

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, куда в том числе вошел запрет на транзит через порты стран — членов ЕС российского СПГ. Всего в санкционный список включили 47 компаний и 69 физических лиц. BFM.RU