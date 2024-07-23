Суперъяхту российского миллиардера продали втрое дешевле стоимости

Яхта Alfa Nero, якобы принадлежавшая россиянину Андрею Гурьеву, продана за $40 млн анонимному покупателю из Европы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в Вашингтоне Рональда Сандерса. По данным агентства, сумма сделки оказалась почти в три раза меньше первоначальной цены судна.

Яхту продали на прошлой неделе. Минфин США в 2023 году исключил Alfa Nero из черного списка. Благодаря этому власти Антигуа и Барбуды смогли провести аукцион по продаже яхты. Alfa Nero оставалась в гавани Фалмут на Антигуа с весны 2022 года. В агентстве отметили, что Гурьев отрицает связь с яхтой.

Ранее западные СМИ сообщили, что арестованные западными странами десятки яхт россиян требуют больших средств на обслуживание и охрану. Ожидалось, что их пустят на торги, а вырученные деньги направят Киеву, однако спустя два года статус лодок все еще не поменялся.

В Кремле отреагировали на "воровские действия" Европы с активами РФ

В частности, отмечается, что обслуживание 106-метровой суперъяхты Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова стоимостью $300 млн, арестованной властями США на Фиджи, обходится американским властям ежемесячно в $740 тысяч. Продать ее Вашингтону не удается с 2022 года.