Госдума приняла законопроект о регулировании майнинга

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит урегулировать в России майнинг криптовалют.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений», — заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.



По его словам, законодательное регулирование майнинга на уровне может стимулировать развитие отрасли, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

По закону, требования к деятельности майнеров будет устанавливать правительство по согласованию с Центробанком. Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Минцифры. Правительство также сможет запрещать майнинг на некоторых территориях. Осуществлять майнинг в РФ будут вправе только лица, включенные в соответствующий реестр. Законопроект запрещает организацию обращения цифровой валюты на территории РФ. Он должен вступить в силу 1 сентября 2024 года, в случае принятия.

До этого в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заявили, что переработка органических отходов (навоза, несъеденные овощи, фрукты, мясо и не только) методами пиролиза (сжигания) и анаэробного сбраживания (разложения бактериями) может генерировать электроэнергетический профицит для майнинга криптовалют.