Китай за полгода создал почти 7 млн новых рабочих мест

Китайские власти благодаря успешной реализации стратегических мер в январе - июне создали в городах страны 6,98 млн новых рабочих мест.

Об этом заявил заместитель директора департамента по содействию занятости Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Юнь Дунлай.

"С января по июнь в городах [Китая] было создано 6,98 млн новых рабочих мест. Это на 200 тыс. человек больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - рассказал он на пресс-конференции.



Как уточнил чиновник, тем самым КНР выполнила 58% целевого показателя на 2024 год. Он отметил, что уровень безработицы в стране остается низким и постоянно снижается.

"Все регионы и компетентные ведомства добросовестно реализовывали стратегические решения и установки Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР", - подчеркнул Юнь Дунлай.



По его словам, ситуация с занятостью среди выпускников китайских вузов "остается стабильной", как и среди трудовых мигрантов.

По данным Государственного статистического управления КНР, уровень безработицы городского населения Китая в январе - июне составил 5,1%, снизившись в годовом исчислении на 0,2 процентного пункта. Этот показатель не учитывает данные рынка занятости в сельской местности в силу специфики ключевых факторов, в частности миграции рабочей силы. Согласно официальной статистике, в 2023 году Китай создал 12,44 млн новых рабочих мест.