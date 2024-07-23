Что будет с ценами на бензин в 2024 году

Эксперты в беседе с изданием Life не исключили того, что к осени литр бензина подорожает до 58–59 рублей. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в настоящее время особенных мер для сдерживания повышения стоимости на популярные виды топлива не применяют.

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Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский прогнозирует значительный рост цен на АЗС в конце июля – начале августа. Как уточнил он, этот период достаточен для принятия властями решения о временном запрете экспорта бензина в конце лета до стабилизации внутреннего рынка.

В компании «Альфа-Форекс» отметили, что на рынке ожидается повышение цен на бензин до тех пор, пока не произойдет значительного увеличения его предложения. Это может произойти, когда власти отменят разрешение на свободный вывоз бензина за рубеж, заявили в фирме.

«Цена бензина в ближайшее время может остановить рост, когда ограничат экспорт, но в долгосрочном периоде — через год и больше — будет понемногу двигаться к 57–58 рублям за литр», — добавили в «Альфа-Форексе».



18 июля сообщалось, что стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного уровня впервые за последние 10 месяцев. Цена составила 73,1 тыс. рублей за тонну.