Китай готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ

Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян сообщил о готовности Китая вместе с Россией постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между сторонами. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передает РИА Новости.

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Агентство ссылается на издание Синьхуа. Напомним, что накануне в российской столице прошло заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Дин Сюэсян обратил внимание на то, что КНР намерена работать с РФ «для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств». Он указал на необходимость в реализации совместного взаимовыгодного развития.

Среди предложенных заместителем премьера Госсовета мер – усиление инвестиционного планирования между сторонами, укрепление взаимодействия и координации, выявление потенциала инвестиционного взаимодействия, усиление политической поддержки и активное создание качественной инвестиционной среды.

Ранее стало известно, что власти США могут в ближайшие недели прибегнуть к введению санкций против Китая за торговлю с российской стороной.