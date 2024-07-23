Захарова оценила перспективы карт «Мир» в КНР

В Китае начнут использовать карты «Мир». Россия и КНР могут договориться об этом уже в 2024 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает агентство «Прайм».

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Захарова выразила надежду на то, что в Китае внедрят эти карты. Она пояснила, что это «обоюдовыгодное решение». По словам официального представителя МИД, на территории КНР насчитывается большое число российских туристов. Многие из россиян там учатся, заявила Захарова.

«Людям интересен Китай», — подчеркнула она.



О том, что возможность сотрудничества по платежной системе «Мир» сейчас изучается, заявил ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. Он указал на улучшение Китаем условий путешествия для привлечения большего числа иностранных туристов.

Напомним, что в настоящее время карты «Мир» принимают в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также Венесуэле, Вьетнаме и на Кубе.