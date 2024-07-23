Сечин заявил об укреплении сотрудничества России и Китая в энергетической сфере

Российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти не имеет равных на пространстве Евразии, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Глава компании напомнил, что по итогам недавних переговоров в Китае президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были поставлены цели по укреплению российско-китайского стратегического партнерства в энергетической сфере, его развитию на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.

Он отметил, что также успешно выполняются договоренности лидеров России и Китая, касающиеся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии.

Игорь Сечин констатировал, что в прошлом году товарооборот России и Китая вырос на 26% и достиг $240 млрд, превысив намеченную планку в $200 млрд.

Из этой суммы, уточнил глава "Роснефти", $95 млрд приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай. Сечин отметил, что за прошлый год Россия экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти.

Также Китай импортировал из России 34 млрд кубометров природного газа и более 100 млн тонн угля. Он убежден, что следующий этап развития отношений двух стран должен быть нацелен на укрепление взаимодействия по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах.