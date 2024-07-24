Послы ЕС проведут встречу по вопросу изъятия российских активов

Послы 27 стран-членов Европейского союза проведут встречу, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального банка России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

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Встреча состоится 24 июля.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Этот шаг ЕС объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов РФ перечислят Европейской комиссии в начале августа.