Цены на нефть упали до минимума за полтора месяца

В ходе торгов в четверг, 24 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent опустилась почти до 80 долларов за баррель, что стало самой низкой отметкой за последние полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи Brent.

© Lenta.ru

На минимуме нефть торговалась по цене 80,06 доллара. За последние три недели Brent подешевел более чем на семь долларов за баррель. Сорт WTI опустился до локального минимума, подойдя к 76 долларам за баррель.

Reuters называет основной причиной ускорения падения цен данные о низком спросе со стороны Китая, которые перевешивают информацию о сокращении запасов в США. Также на нефть давит ожидание о продолжении переговоров между Израилем и ХАМАС, успешный исход которых увеличит предложение.

Эксперты констатируют рост опасений по поводу устойчивости спроса на сырье в краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя снижение ставок в США в этом году могло бы подстегнуть его.

Ранее сообщалось, что морской экспорт российской нефти за последний месяц снизился до минимального с декабря 2023 года уровня. В то же время поставки премиальной российской нефти ESPO, которые ведутся с востоке страны, напротив, по итогам июля могут установить новый рекорд.