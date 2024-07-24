Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), часть из них касаются льготной семейной ипотеки. Документ опубликован на сайте Кремля. ТАСС

Отмечается, что Путин поручил установить особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита семьям с детьми. Парламентская газета

Кроме того, Путин порекомендовал Госдуме обеспечить принятие федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ», а правительству совместно с Банком России поручено принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. Газета.Ru