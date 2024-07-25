Генпрокурор РФ предложил КНР изучить проблемы предпринимателей двух стран

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил коллегам из КНР совместно изучить проблемы, возникающие у китайских предпринимателей при ведении бизнеса в РФ и у российских, ведущих бизнес в Китае. Об этом он заявил на проходящей в Бишкеке встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

Краснов напомнил, что программа сотрудничества двух прокуратур на 2025-2026 годы предусматривает проведение в следующем году во Владивостоке круглого стола по защите прав инвесторов с участием руководителей приграничных прокуратур.

"В случае вашего согласия предлагаю сделать это мероприятие максимально практически ориентированным, чтобы предприниматели наших стран быстро ощутили результаты встречи. В этих целях я считаю возможным заблаговременно нам с участием послов России и Китая отобрать и изучить конкретные проблемные вопросы, требующие нашего реагирования. Можно также провести совместный прием предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в двух странах, для всестороннего разрешения их обращений и [решения] существующих проблем", - предложил Краснов.



"Уверен, такое внимание со стороны надзорных органов усилит инвестиционную привлекательность наших государств, позволив каждому бизнесмену чувствовать себя под надежной защитой как в России, так и в Китае", - подчеркнул он.

В целом, по его словам, региональное сотрудничество прокуратур двух стран имеет большой потенциал. Недавно в Москве и Санкт-Петербурге побывали делегации прокуратур провинций Цзянсу и Чжецзян и обмен опытом стал полезным всем сторонам, заметил Краснов. Он попросил своего коллегу организовать посещение российскими прокурорами компетентных органов Китая, осуществляющих правоохранительную деятельность и борьбу с преступностью, в ходе их двухнедельного повышения квалификации осенью 2024 года. "В таком случае, помимо теоретических знаний, они смогут ознакомиться с лучшими практиками работы китайских прокуроров, обменяться мнениями и выстроить необходимое взаимодействие", - пояснил Краснов.