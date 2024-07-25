Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня "С"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня "СС" до более низкого уровня "С". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что Fitch обычно не дает прогнозы для стран с РДЭ в иностранной валюте ниже "ССС+". При этом долгосрочный РДЭ Украины в национальной валюте был сохранен на уровне "ССС-", краткосрочные РДЭ в обеих валютах подтверждены на уровне "С", а потолок странового рейтинга - на уровне "В-". Fitch отмечает, что понижение РДЭ Украины в иностранной валюте отражает мнение агентства о том, что "достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством [Украины] и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации [внешнего] долга <...> знаменует начало процесса, подобного дефолту".

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижении руководством страны "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации внешнего долга. По его словам, это позволит Киеву сэкономить $11,4 млрд на обслуживании внешнего долга в течение следующих трех лет и $22,75 млрд - до 2033 года.

Ранее Верховная рада разрешила кабмину Украины приостановить выплаты по внешнему долгу до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации и установила 1 октября как крайний срок моратория. По словам главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, эта мера понадобится, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков еврооблигаций. В начале июля депутат Рады Нина Южанина заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.