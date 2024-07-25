Каким будет курс доллара в августе

В данный момент механизм определения стоимости доллара и евро определяется путём перемножения стоимости юаня на оффшорный кросс-курс.

На это обратил внимание аналитик Павел Паевский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Bankiros.ru.

По его словам, несмотря на то, что после введения июньских санкций в отношении Московской биржи период повышенной волатильности уже прошёл, в августе ещё могут наблюдаться отдельные кратковременные скачки курса доллара и евро.

Как полагает эксперт, валютный рынок может продолжить дрейфовать около текущих значений вплоть до третьей декады августа. Отклонения рубля по отношению к основным мировым валютам возможно, но они вряд ли превысят плюс-минус 5% от текущих значений, заявил Паевский.

Таким образом, курс основных иностранных валют в паре с рублём в августе почти не изменится, полагает специалист. По мнению аналитика, в случае, если новостной фон останется примерно таким же, как и сейчас, то вероятнее всего в следующем месяце доллар будет торговаться в коридоре 90-92 рубля, а евро – 95-97 рублей за штуку.