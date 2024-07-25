Стала известна реакция ЕС на жалобу Венгрии и Словакии на Украину

Страны Евросоюза не поддержали жалобу Венгрии и Словакии на прекращение транзита российской нефти от компании «Лукойл» через Украину. По данным издания Financial Times, ни один из участников встречи дипломатов блока не встал на сторону Будапешта и Братиславы, в то время как позицию Еврокомиссии одобрили представители 11 стран.

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Украина остановила поставки сырья от «Лукойла» после ужесточения санкций в отношении компании. При этом в Киеве подчеркивают, что не препятствуют остальному транзиту, а объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» почти не изменился.

Тем не менее Венгрия и Словакия настаивают, что столкнулись с нехваткой сырья, и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием предпринять ответные действия в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Вопрос обсуждался на закрытом совещании в среду, 24 июля, но стороны не пришли к согласию в отношении дальнейших действий.

Источник ТАСС утверждает, что консультации продолжатся на следующей неделе, потому что Еврокомиссия запросила дополнительную информацию. При этом представитель ЕК Олоф Джилл опроверг обязанность органа отвечать на запрос о консультациях в течение трех дней, о чем говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также Джилл напомнил, что предпринимать какие-то меры может только Еврокомиссия, а не отдельные страны.

Венгрия и Словакия в последние месяцы выступают против поставок европейского вооружения Украине, при этом Будапешт блокирует любую возможность выделения средств на эти цели. На этом фоне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься об исключении Венгрии из Евросоюза, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвавший такое поведение постыдным, призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев».