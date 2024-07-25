В России зафиксирован аномальный рост торгов акциями третьего эшелона

Аналитики зафиксировали резкий и безосновательный рост цен на акции третьего эшелона на Мосбирже. Спекулянты могли обратить внимание на них в период затишья по основным акциям перед заседанием ЦБ о возможном повышении ключевой ставки, пишет РБК.

Акции компаний третьего уровня — это бумаги с низкой ликвидностью и невысоким free-float (долей акций компании, доступной для торговли на открытом рынке). На резкий рост котировок и объемов торгов обратили внимание аналитики «Альфа-Инвестиций». Нетипичные скачки зафиксированы и данными Мосбиржи.

Резкие скачки цен и объемов произошли в акциях грузоперевозчика «Глобалтрак», ОВК, Новороссийского комбината хлебопродуктов, строительной компании «Мостотрест» и депозитарных расписках QIWI. Самое большое повышение достигло 60%.

Из-за затишья в движении более ликвидных бумаг в преддверии решения ЦБ о ключевой ставке спекулянты, желающие заработать на колебаниях цен, могли прийти в низколиквидный эшелон, предположили специалисты «Альфа-Инвестиций».

Стабилизация цен в более ликвидных акциях могла привлечь внимание спекулянтов к бумагам третьего эшелона, считает начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Такие акции могли стать «мишенью для краткосрочных спекулянтов», заключила эксперт «Цифра брокер» Полина Щукина.

Заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки состоится 26 июля. На заседании совет директоров Банка России перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, считают аналитики. Большинство опрошенных специалистов ожидают роста ключевой ставки с нынешних 16% до 18%.