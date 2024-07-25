В Польше сообщили, сколько стран выступают против использования активов РФ

Два государства продолжают выступать против использования замороженных российских активов и их передачи для оказания военной помощи Киеву.

Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Двух", - ответил он на вопрос журналиста, скольких голосов партнеров не хватает для одобрения использования средств РФ.



Сикорский не стал называть эти страны. Он добавил, что на встрече глав МИД государств - членов Евросоюза обсуждал этот вопрос со своим французским коллегой Стефаном Сежурне.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся на американской территории, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Лидеры стран Группы семи на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от заблокированных российских средств.

Как заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин, на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают". По его словам, "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле".