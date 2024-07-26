Госдолг Украины вырос еще на $1 млрд

Государственный долг Украины за июнь вырос на более чем $1 млрд, его общий объем превысил $152 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

"По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 167,97 млрд гривен или $152,16 млрд", - говорится в информационной справке о долге, размещенной на сайте ведомства.



Отмечается, что государственный долг составляет 94,85% всего объема долга, а гарантированный государством - 5,15%.

"В июне 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и в долларовом эквиваленте <...> увеличилась на $1,16 млрд", - добавили в ведомстве.



Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".

Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы. Согласно данным украинского Минфина, по итогам прошлого года госдолг страны достиг 80% ВВП.