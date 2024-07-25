СМИ: Россия поставляет в Ливию «неофициальные» динары

«Неофициальные» ливийские денежные знаки, часть из которых была напечатана в России, обменивали на настоящие доллары, что способствовало снижению стоимости динара, сообщили источники Reuters.

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Центральный банк Ливии (ЦБЛ) в Триполи называет новые банкноты фальшивыми, хотя они обмениваются на твердую валюту на черном рынке или через местные банки, рассказали агентству три собеседника, в том числе один человек из восточноливийского правительства.

По их словам, деньги были использованы, чтобы финансировать инфраструктурные проекты на востоке страны после наводнений, а также для иных целей. Reuters отмечает, что некоторые «неофициальные» банкноты высокого качества были напечатаны в России и экспортированы в восточную часть страны в этом году, другие же, качество которых хуже, печатаются непосредственно в Ливии.

ЦБЛ в Триполи, ЦБЛ в Бенгази (там расположено восточноливийское правительство) и российский «Гознак» не ответили на запрос агентства, также оперативного ответа не поступило от Ливийской национальной армией (ЛНА), которая контролирует Восточную Ливию.

В июне Госдепартамент США ввел санкции против «Гознака» за производство «неофициальных» ливийских банкнот на сумму более $1 млрд долларов. Однако он не указывал, где и когда эти денежные знаки были напечатаны. Россия опровергла заявления Вашингтона.

С 2016 по 2020 годы Россия поставила властям Восточной Ливии около 12 млрд динаров российского производства. О поставках новых «неофициальных» банкнот в этом году ранее не сообщалось.