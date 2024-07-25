Харрис столкнулась с риском потерять поддержку Уолл-стрит

Среди финансистов с Уолл-стрит появляется все больше тех, кто думает о том, чтобы перестать поддерживать Демократическую партию США и перейти на сторону республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

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По его данным, после того как президент США Джозеф Байден снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост главы Белого дома, крупные финансисты стали иначе относиться к этой партии. Свою роль здесь сыграло и то, что Трамп пообещал назначить Джей Ди Вэнса вице-президентом, если победит на выборах.

Один из собеседников FT заявил, что «настоящим американцам» вредят крупный бизнес, международная торговля, Уолл-стрит и иммиграция. Он настаивает на более жесткой антимонопольной политике.

Вэнса называют одним из самых видных представителей сторонников Трампа, которых еще называют MAGA (Make America Great Again). Для этой публики характерно отрицательное отношение к крупным технологическим компаниям. Некоторые финансисты уже поспешили назвать Вэнса правым альтер-эго сенатора Берни Сандерса. Последний называет себя социалистом. Уолл-стрит опасается, что Вэнс займется популистской защитой рабочих мест.

Выдвижение этого политика углубило разрыв между поколениями консерваторов старшего возраста и молодых республиканцев. Главная причина разногласий — разное отношение к антимонопольной политике. Республиканцы из MAGA стремятся стать знаменосцами для американского рабочего класса и используют антимонопольное регулирование для продвижения правых, острых социальных проблем, таких как интернет-платформы, предположительно цензурирующие голоса консерваторов.

Многие финансисты все еще решают, кого поддержать на предстоящих выборах, но волна поддержки кампании Харрис со стороны доноров с Уолл-стрит говорит о том, что они, скорее всего, «останутся верны знакомому им дьяволу».

Ранее Вэнс посетовал на то, что ему не удастся провести дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. По словам республиканца, его это «немного бесит».

Кроме того, он назвал демократов угрозой для американской демократии. Он считает, что давление лидеров этой партии на президента США Джозефа Байдена стало оскорблением избирателей.