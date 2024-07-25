Стало известно, что подорожает в РФ из-за проблем с банками Средней Азии

Так как банки Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана из-за рисков вторичных санкций все чаще отказывают российскому бизнесу в проведении платежей, в РФ могут подорожать очень многие товары, доставляемые из этих стран, сообщил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, это касается как различных видов техники, так и обычных овощей и фруктов, хотя прогнозировать точные цифры роста цен сложно.

У нас есть товары, которые уже сейчас зависят от импорта из стран Средней Азии, а есть те, чье производство в России зависит от импортных комплектующих опять же из этих стран. В итоге в ближайшие месяцы ожидается рост цен на фрукты и овощи — на 10-20%, на строительные материалы, электронику и медицинские товары — на 5-15%, на автомобили — на 5-10%, — сказал Деев.



Ранее сообщалось, что банки стран Центральной Азии стали чаще отказывать в платежах российским предпринимателям, в том числе закупающим товары для ввоза в РФ. Соответствующий обзор подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Отмечается, что доля отказов в платежах в июле выросла до 30%, а средний срок проведения расчетов — на 15%.