Южная Корея оценила рост экономики Северной

Реальный ВВП КНДР по итогам прошлого года увеличился на 3,1 процента по сравнению с 2022 годом. Такую оценку росту экономики республики дал Банк Кореи (регулятор Республики Корея), сообщает ТАСС.

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До этого в течение трех лет подряд экономика КНДР сокращалась. По данным Центробанка Республики Корея, в 2020 году ВВП Северной Кореи снизился на 4,5 процента, в 2021 году — на 0,1 процента, а в 2022 году — на 0,2 процента. В 2023 году переход к росту экономики произошел благодаря развитию сельского хозяйства, промышленности и строительства, увеличились показатели в сфере услуг, отметил южнокорейский регулятор.

Объем внешней торговли КНДР за прошлый год оценивается в 2,77 миллиарда долларов (для сравнения, в 2022-м он составил только 1,59 миллиарда). Экспорт страны вырос вдвое (на 104 процента), до 330 миллионов долларов, а импорт — на 71,3 процента, до 2,44 миллиарда долларов. При этом Северная и Южная Корея за год не совершили ни одной торговой сделки между собой.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на рынок РФ. Представители северокорейской стороны выразили большую заинтересованность в организации поставок подкарантинной продукции в ходе двусторонних переговоров с Россией в июне 2024 года.