ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18%. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Так, решение совпало с прогнозами многих экспертов. В частности, аналитики, опрошенные РБК, отмечали, что широкий шаг необходим в связи с большим отклонением инфляции от прогноза Банка России, увеличением инфляционных ожиданий населения и продолжающимся ростом кредитования.

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В июне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Тогда ЦБ отмечал, что годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. О том, что ЦБ на заседании в июле будет обсуждать варианты повышения ставки до 17 или 18%, ранее сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.