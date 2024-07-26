Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отказе ряда китайских банков принимать «грязные» юани из России, а также высказался о перспективах проведения расчетов межу странами.

Ранее издание «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и профильные ассоциации сообщило, что китайские банки начинают негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. Отмечалось, что такая ситуация дополнительно осложняет работу российских импортеров с контрагентами.

Эта история, связанная с расчетами между Китаем и РФ, продолжается с конца прошлого года – с того момента, когда американцы начали вводить вторичные санкции против банков, причем не только китайских. Однако если бы эти меры подействовали, то в результате с полок российских магазинов пропали бы китайские товары, из российских автосалонов исчезли бы китайские автомобили и так далее. Но ничего из этого не произошло - китайские товары присутствуют в наших магазинах. Из этого вытекает, что российские и китайские власти находят различные способы обходить соответствующие ограничения. Простым потребителям здесь важен результат. Поскольку китайские товары у нас есть, значит, система работает, а все остальное здесь вторично. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Российские и китайские финансисты не афишируют свою деятельность, поэтому о методах противодействия американскому давлению на финансовую систему известно немного, отметил специалист. Экономическое противоборство сторон он сравнил с «состязанием снаряда и брони».

«То есть американские снаряды сталкиваются с российско-китайской броней. И, полагаю, это состязание затянется надолго, поскольку американцы совершенно не собираются прекращать оказывать давление. Так что в дальнейшем Россией и Китаем будут изыскиваться все новые варианты [расчетов]. Одним из таких вариантов являются расчеты в криптовалюте, привязанной к золоту. Второй вариант – это бартерные расчеты, когда деньги вообще не используются, а используются товары. К примеру, когда российская нефть обменивается на автомобили, бытовую технику и так далее. При таком формате деньги не переходят из России в Китай и, соответственно, наоборот», - рассказал аналитик.



Китайцы прекрасно понимают, что если они сейчас оставят Россию без своей поддержки, то «они могут стать следующими, за кем придут американцы», добавил Зубец.

«Американцы не скрывают, что Китай для них является более серьезным и значимым врагом, чем Россия. И зачем китайцам сейчас прогибаться под давлением США, если они знают, что потом придут за ними? Так что, полагаю, китайская помощь России в дальнейшем будет полноценной и достаточно масштабной. Только мы не узнаем о ее деталях, поскольку занятые соответствующими вопросами специалисты не кричат об этом на каждом углу – и правильно делают», - заключил он.



Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее заявил ТАСС, что Россия и Китай найдут эффективные модели преодоления «катка» санкционной машины в платежах.