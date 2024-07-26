В ЦБ заявили о росте дефицита рабочих рук в России
Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, следует из сообщения Банка России по итогам заседания совет директоров 26 июля.
В заявлении регулятора подчеркивается, что в условиях ускоренного роста экономики на фоне нехватки кадров увеличение внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения и создает издержки для бизнеса.
Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, сообщили в ЦБ. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений.
«В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление», — отмечается в пресс-релизе Банка России.