Все четыре триггера для повышения ключевой ставки реализовались, в связи с этим было принято решение повысить показатель до 18%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв экономики не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями», — перечислила глава регулятора.



Все эти факторы указывают на значительное отклонение от базового сценария, в связи с чем был существенно пересмотрен макроэкономический прогноз, отметила Набиуллина. Новый прогноз ЦБ предполагает значительно большую жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

По итогам заседания 26 июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых.