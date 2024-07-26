ЦБ: доля нерезидентов в российские ОФЗ в июне снизилась до 6,7%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 июля 2024 года, снизилась до 6,7%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июня 2024 года показатель находился на уровне 6,8%. На 1 мая 2024 года доля нерезидентов в ОФЗ также составляла 6,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало июля 2024 года составил 1,393 трлн рублей при общем объеме рынка в 20,68 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.