Экономист описал будущее рубля

В ближайшем будущем курс рубля начнет ослабевать, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он допустил падение национальной валюты до 88-90 рублей за доллар уже в августе. Прогнозом экономист поделился с «Лентой.ру».

Григорьев отметил, что в последние несколько месяцев курс формировался под воздействием ряда факторов. Основными стали ужесточение и расширение антироссийских санкций, включая ограничения, введенные против Московской биржи и Национального клирингового центра. Резко снизилась ликвидность российского валютного рынка, что наложило отпечаток на курс, объяснил экономист.

Курс рубля снова снизился к доллару и евро

Кроме того, санкции, которые вводятся в последние месяцы, осложняют приобретение и оплату товаров за рубежом для российских импортеров, рассказал он. «Это приводит к тому, что спрос импортеров на валюту снижается, поскольку экспорт как таковой у нас существенный, то возникает определенный дисбаланс. Предложение валюты больше, чем спрос на эту валюту, и неслучайно правительство снизило порог продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами с 80 процентов, как было, до 60 — для того, чтобы в том числе ослабить давление валютное на рынок и сдержать более существенное укрепление рубля», — сообщил эксперт.

По словам Григорьева, сейчас ключевым фактором, который влияет на курсообразование, является процесс выстраивания импортерами новой финансовой логистики. Сейчас, как и в 2022 году, после начала специальной военной операции, им придется искать новые лазейки и схемы для взаимодействия с иностранными поставщиками.

Как только новые модели будут налажены, импорт, с большой долей вероятности, начнет расти, и, соответственно, спрос на валюту тоже начнет расти, а следовательно, начнет слабеть курс рубля Владимир Григорьев экономист



Выстраивание новой логистики импортерами — неизбежный процесс, однако невозможно спрогнозировать, с какой скоростью они этого добьются, подчеркнул Григорьев.

«Если процесс выстраивания этих новых моделей уже близок, то курс рубля начнет понемножку слабеть, но я думаю, что вряд ли он в августе превысит показатель 88-90 рублей за доллар. Если пока процесс выстраивания новой финансовой логистики не завершен, то мы будем видеть в августе рубль на том уровне, что и сейчас — 85-86 рублей за доллар», — заключил он.



Ранее российский Центробанк представил новую систему, по которой будут рассчитываться актуальные курсы доллара и евро. Предполагается, что соотношение иностранных валют будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками.