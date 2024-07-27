В Швейцарии исключили отправку Киеву доходов от средств РФ

Власти Швейцарии не планируют собирать доходы от замороженных российских суверенных активов и направлять эти средства на нужды Украины, рассказали в Госсекретариате по экономическим вопросам страны (SECO). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В SECO уточнили, что Швейцария в соответствии с законодательством и международными обязательствами не имеет права получать какие-либо особые доходы от активов Банка России.

Журналисты отметили, что дискуссия об использовании российских средств, замороженных в банках западных стран, активно велась в 2022-2023 годах.

В 2024 году специалисты разработали и внедрили механизмы, позволяющие направлять доходы от активов Украине. 26 июля представитель ЕК сообщил, что ЕС экспроприировал и перевел в фонды Еврокомиссии для Украины первый транш в размере 1,5 млрд евро.

Напомним, что Москва неоднократно негативно высказывалась о попытках действий с активами. Российские официальные лица заявляли, что использование как основной суммы, так и доходов от нее, будет расцениваться в стране как «банальное воровство».