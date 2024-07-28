Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву»

Бизнесмен Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, пообещал сделать Соединенные Штаты «биткоин-сверхдержавой мира» в случае своего переизбрания. Об этом пишет CNBC.

По данным телеканала, Трамп сделал заявление о планах по развитию криптовалют в стране на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси).

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — заявил 45-й президент США.



По его словам, после его возвращения в Овальный кабинет, будет создан «стратегический резерв» биткоина в стране и активы в этой криптовалюте не будут распродаваться.

Криптовалюта будет определять будущее, подчеркнул Трамп. В связи с этим, заметил он, необходимо, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США.

Политик пообещал также создать специальный президентский консультативный совет по биткоину и другим криптовалютам, в задачу которого войдет разработка прозрачной нормативной документации для этого сегмента экономики.

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Журналисты телекомпании напомнили, что ранее Трамп с подозрением относился с криптовалютам и выступал за их запрет. Кардинальная смена отношения к ним, добавили они, вызвана тем, что соратник Трампа Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты, активно выступает за развитие криптобирж в США.