Аналитики рассказали, чего стоит ждать от валютного рынка в августе — месяце, к которому в России традиционно сложилось особое отношение. Он имеет «мистическую славу самого неудачного для рубля», пишет МК.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в августе 2024 года не стоит ожидать обвала стоимости российской национальной валюты.

«От этого ее защищает указ президента об обязательной продаже валютной выручки, благодаря которому удавалось удерживать стоимость российского рубля в комфортном диапазоне на протяжении 8 месяцев подряд», — заявил он.



По его словам, у властей есть механизм регулирования курса рубля. При резком падении, они смогут повысить объемы обязательной продажи валютной выручки до 60% или 80%. Поэтому нет никаких явных оснований для падения рубля в августе.

Похожей точки зрения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он считает, что курс рубля будет торговаться вблизи текущих уровней.

«Доллар сохранит колебания ниже 90 рублей, хотя оптимальным уровнем для текущей ситуации является диапазон 90-93 рубля за доллар», — сказал Антонов.



Он отметил, что это связано, с одной стороны, с жесткой монетарной политикой ЦБ и налоговыми выплатами, а с другой — с возможным ухудшением внешнеэкономической ситуации, санкционными рисками и увеличением бюджетного дефицита.

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Автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский полагает, что вероятность укрепления рубля выше 83-85 за доллар крайне невелика, несмотря на решение ЦБ о подъеме ключевой ставки.

«Вроде бы держать в рублях и открывать вклады сейчас выгоднее, чем держать или покупать валюту. Причина проста — это невыгодно для бюджета. Поэтому основной сценарий — это диапазон в районе 85-90 за доллар», — сказал Кричевский.



По его словам, не стоит воспринимать август как исключительно кризисный месяц. Он напомнил, что ковид и карантин застали РФ в феврале-марте, обвал рубля в 2022 году тоже был в феврале, обвал в 2014 случился в декабре.