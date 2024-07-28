Еще одна страна попросилась в БРИКС

Малайзия намерена присоединиться к БРИКС, сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. По словам главы правительства, которые приводит РИА Новости, государство направило России соответствующую заявку.

Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера, — отметил Ибрагим.



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Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Таиланд и Малайзия в случае вступления в международную организацию БРИКС станут дополнительными рынками товаров. Эксперт подчеркнул, что Малайзия является известным производителем микросхем и гаджетов. По его словам, обе страны войдут в БРИКС со своими рынками.

Посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес ранее сообщил, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва до этого выдвинул кандидатуру Колумбии в качестве возможного нового члена БРИКС. По его словам, этот вопрос обсуждался членами организации.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, рассказала, что в очереди на присоединение к БРИКС в настоящий момент находятся 24 страны. В связи с этим она призвала выработать критерии для новых кандидатов. По словам Матвиенко, БРИКС — это не клуб по интересам, а сообщество единомышленников, взгляды которых на геополитику должны совпадать.