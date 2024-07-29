В России обсуждают сворачивание льготных программ кредитования МСП

Такая возможность сейчас обсуждается, сценарий вошёл в один из вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса на 2025–2030 годы.

В материале газеты сказано, что если решение примут, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных займов. На это потребуется 150 млрд рублей. При этом сохранение льгот обойдётся казне в ближайшие шесть лет в 370 млрд рублей.

Речь идёт о двух программах кредитования МСП — «1 764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей.