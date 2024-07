В настоящее время порядка 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Некоторые из них утверждают, что ситуация с платежами становится все хуже. В частности, один из собеседников рассказал, что китайская сторона становится все более требовательной при проведении платежей, запрашивая все больше документов. По словам другого источника, на китайской стороне переводы могут «провисеть несколько недель» до того, как примут решение, проводить платеж или нет, потом перевод и вовсе могут отменить без объявления причин. В итоге клиент несет потери на курсе, конвертации: «Комиссию все возьмут, а платеж исполнен не будет», сетует он.

Иногда китайские банки могут ничего не запрашивать, а просто заморозить деньги на корреспондентских счетах на 30–40 дней и вернуть обратно, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников. По его опыту, есть ситуации, когда товар уже находится в России и китайский поставщик не может получить свои деньги на протяжении пяти-шести месяцев. Сейчас поставки на условиях постоплаты сохраняются благодаря доверительным отношениям между российскими покупателями и китайскими поставщиками. Впрочем, по словам Сапожникова, многие клиенты открывают счета не в одном-двух, а в пяти-шести банках и таким образом добиваются своевременной оплаты за свой заказ в Китае.

Ряд китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России

Усложнение ситуации с платежами привело к росту популярности платежных агентов, доля платежей через них составляет около 30%, оценил источник «Коммерсанта».

«Клиентам приходится прибегать к услугам посредников — платежных агентов либо «торговых домов» (юрлица—участники международной торговли, выступающие посредниками не только в отношении платежей, но и в отношении движения товаров),— рассказывает основатель Sagrada Legal Олег Ушаков.— В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором — речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция движения товара».



Использование посредника увеличивает стоимость сделки и требует от клиентов учёта дополнительных комиссий. Обычно комиссия варьируется от 3% до 5%, но в зависимости от сложности логистической цепочки и суммы сделки может достигать 8–10%, пояснил Ушаков. Притом, чтобы сделка не подвергалась рискам комплаенса и не подпадала под санкции, может потребоваться не только осуществление «нейтрального» платежа, но и фактический ввоз товара из Китая сначала в нейтральную юрисдикцию, а затем уже в Россию.

Сложности с проведением платежей и расчетов между китайскими и российскими банками начались еще в конце 2023 года, затем они постепенно усиливались. Три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных кредитных организаций в феврале 2024 года. К середине апреля в число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

Этапы эскалации ситуации источники «Коммерсанта» оценивают следующим образом: первые тревожные звонки начались после выхода указа президента США о вторичных санкциях в 2023 году. Далее все «шло по нарастающей», очередное обострение произошло после нового пакета американских санкций 12 июня.