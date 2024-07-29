Названа зарплата наследника британского престола

Стала известна зарплата, которую в 2023 году получил наследник британского престола принц Уильям. Об этом сообщает издание Daily Beast.

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Согласно финансовому отчет, опубликованному герцогством Корнуолл, Уильям получил 23,6 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей). Из этой суммы финансировались его личные расходы, а также расходы его супруги Кейт Миддлтон и троих детей — принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Луи.

В отличие от отца, короля Великобритании Карла III, Уильям не назвал сумму уплаченных налогов. Его официальные представители заявили, что принц платит подобающую сумму налога на доход, хотя и не отчитывается о ней публично.

Ранее сообщалось, что прибыль, которую за год принесли владения короны, выросли до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Рост прибыли означает, что в следующем финансовом году государству придется выделить королевской семье более крупную сумму на расходы.