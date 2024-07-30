Венгрия подняла вопрос транзита нефти из России через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Словакии Юрайем Бланаром ситуацию с остановкой транзита российской нефти через Украину, об этом он сообщил в соцсети Facebook (деятельность соцсети в России запрещена).

По его словам, Украина, угрожая энергетической безопасности Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом.

«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром», — написал дипломат.



Ранее Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию в связи прекращением Украиной транзита российской нефти. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ультимативном порядке сообщил, что на реакцию у ЕК есть три дня, в противном случае ситуация будет решаться через суд.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов предположил, что Украину может ждать неприятный сюрприз из-за запрета на транзит российской нефти в виде ограничений поставок электроэнергии. Он напомнил, что совсем недавно украинская сторона направила запрос странам ЕС об электроэнергии.