Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

Экспорт электроэнергии в КНР из России упал до рекордно низкого уровня за первую половину текущего года.

За первую половину 2024 года поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 76% относительно того же периода прошлого года и составили 465 миллионов киловатт-час.

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Причина сокращения экспорта в нехватке генерации, малой водности, а также в значительном износе ТЭЦ, расположенных на Дальнем Востоке, и их высокой аварийности.

Эксперты предлагают установить газопоршневые агрегаты на китайском оборудовании, чтобы частично улучшить ситуацию. Для того, чтобы решить проблему полностью, требуется строительство новых электростанций, об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на данные специалистов.