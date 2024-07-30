В ФАС прокомментировали возможность введения квот на продажу бензина

В пресс-службе ФАС сообщили, что в антимонопольное ведомство не поступала инициатива депутатов Госдумы о квотировании рынка топлива в РФ. Также там заявили, что данная мера должна детально обсуждаться властями, передает ТАСС.

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В ФАС напомнили о том, что подобные механизмы уже введены на топливном рынке. Как сообщается, в текущем году в стране увеличили обязательные нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. В антимонопольном ведомстве обратили внимание и на то, что с 1 августа вступает в силу эмбарго на экспорт бензина. Подчеркивается, что нефтяным компаниям необходимо до конца месяца обосновать причины изменения цены на бензин АИ-95.

О том, что в России выступили за введение ежеквартального квотирования поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также за увеличение доли биржевых продаж топлива до 20%, писали «Известия». Сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру РФ Александру Новаку соответствующее письмо.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что российские власти могут прибегнуть к введению запрета экспорта дизельного топлива, если цены на него резко вырастут. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.