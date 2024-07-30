В Кремле прокомментировали рекордный госдолг США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об увеличении государственного долга США до рекордных $35 трлн.

«США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, но вряд ли ситуация притормозит милитаристские устремления», — сказал представитель Кремля.



29 июля министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления американского конгресса, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

9 июля глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американский госдолг достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. Пауэлл подчеркнул, что необходимо что-то предпринять для снижения уровня госдолга страны.