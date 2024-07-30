Матвиенко предложила запретить микрофинансовые организации в РФ

Деятельность всех микрофинансовых организаций в России должна быть под запретом, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она адресовала данную инициативу Банку России, передает ТАСС.

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Матвиенко уличила данные организации в обмане граждан. Она отметила, что зачастую россияне «попадают в реальную кабалу». При этом деятельность организаций осуществляется «как бы по закону», подчеркнула спикер Совфеда.

«Но невозможно, что они (микрофинансовые организации — прим. ред) с людьми творят», — заявила спикер Совфеда.



Ранее сообщалось, что, по данным «Скоринг Бюро», МФО в мае одобрили россиянам займы на 81,4 млрд рублей. Всего было заключено 6,34 млн договоров.

Микрофинансовая организация — это общее название коммерческих организаций, которые выдают деньги в долг под проценты. Их делят на микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК).