Матвиенко: никому не нравится высокая ключевая ставка

Высокий уровень ключевой ставки никому не нравится, но важно обеспечить макроэкономическую стабильность и обуздать инфляцию.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.