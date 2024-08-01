Матвиенко: никому не нравится высокая ключевая ставка

Высокий уровень ключевой ставки никому не нравится, но важно обеспечить макроэкономическую стабильность и обуздать инфляцию.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
"Эта тема такая самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, бизнесе, во всей среде. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко, комментируя повышение ключевой ставки с 16% до 18% годовых.