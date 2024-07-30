В ЦБ сравнили высокую инфляцию с болезнью

Высокий уровень инфляции свидетельствует о болезни. Ситуация схожа с повышением у человека температуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, передает РИА Новости.

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По словам председателя ЦБ, сейчас нужен более высокий уровень ставок для охлаждения избыточного, чисто проинфляционного спроса и возвращения инфляции к цели. Она пояснила, что именно в этой связи было принято решение повысить ставку до 18%.

Представление о том, что ключевую ставку не надо понижать или, напротив, нужно снизить, является неверным, заявила Набиуллина. Она назвала это «опасной иллюзией».

«Ведь о чем говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем. В случае с нашей экономикой картина выглядит примерно так», - подчеркнула председатель ЦБ.



В пятницу, 26 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п., до 18,00% годовых. Рост стал первым впервые за 7 месяцев. ЦБ объяснил это ускорением инфляции. По его данным, она складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле.