Казахстан продлил запрет на импорт зерна из РФ

В ожидании рекордного урожая зерна и для борьбы с "серым импортом" Казахстан ужесточает меры в отношении ввоза российской пшеницы. Кроме того, есть идея повысить тарифы на транзит нашего зерна. Российские экспортеры считают, что это может усугубить проблему обеспечения продовольственной безопасности целого ряда стран Средней Азии.

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Запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта (впервые введен в апреле 2023 года) продлен до конца 2024 года, сообщила пресс-служба правительства.

"По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну "серыми схемами" и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года", - говорится в сообщении.



Ранее власти Казахстана говорили, что из-за "серого импорта" цены на пшеницу в стране падали более чем в два раза. Объемы этой контрабанды оценивались в 4-5 млн тонн. Запрет на импорт позволит защитить местных аграриев, считают власти Казахстана.

По данным Минсельхоза Казахстана, несмотря на существующие ограничения, за пять месяцев 2024 года импорт пшеницы из России составил 1,1 млн тонн, что на 10% больше, чем за тот же период 2023 года.

В Казахстане оценивали объем "серого импорта" российской пшеницы в 4-5 млн тонн в год

В этом году в стране ожидается рекордный урожай зерна - более 25 млн тонн против 16,6 млн тонн в прошлом году. Кроме того, есть запасы в объеме около 6,1 млн тонн зерна.

При этом раньше при существующем запрете покупать российскую пшеницу разрешалось мукомолам и хлебопекам. А с 1 августа вводится полный запрет на импорт пшеницы, который не будет предусматривать никаких исключений.

Ограничения не будут касаться транзита пшеницы по территории Казахстана. Однако депутаты парламента планируют обратиться в правительство с предложением повысить тариф на транзит российской пшеницы в центрально-азиатские страны.

"Потому что это наши традиционные рынки, которые мы за последние несколько лет существенно упускали", - пояснил мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров.



Российским экспортерам неизвестен объем незаконного вывоза российского зерна в соседнюю республику, заявил "РГ" председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Коллегам определенно видней, так как без легализации этого зерна как казахстанского подобная деятельность просто лишена смысла", - пояснил он.



Но проблему можно решить по-другому, уверен Зернин: например, через сравнительный анализ "достижений" подозрительных производителей со среднемноголетними значениями урожайности в том или ином регионе Казахстана. Это сразу выявило бы всех потенциальных нарушителей, а дальше - вопрос профилактических мероприятий со стороны государства. Если этого не делается, значит, кому-то это невыгодно, предполагает Зернин.

"Досадно, что за громкой риторикой по поводу "борьбы с контрабандой" проводятся явно недружественные к российским сельхозпроизводителям действия, направленные на банальное ограничение конкуренции", - говорит он.



Одновременное повышение тарифов на транзит зерна, помимо прочего, может усугубить проблему обеспечения продовольственной безопасности целого ряда стран Средней Азии. И до того высокие транзитные тарифы были серьезной проблемой, а теперь вообще могут стать непреодолимым препятствием на пути российской пшеницы в эти страны, считает Зернин.