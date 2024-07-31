Политолог оценил финансовое положение Украины

Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности, заявил политолог Василий Стоякин.

© Газета.Ru

Его слова приводит РИА Новости.

«Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Приватизация, если им удастся все заявленное продать на аукционах, необходимых денег не принесет. Тем более нужно еще договориться с инвесторами, а такие дела за полгода не решаются», — рассуждает эксперт.



В итоге украинские власти снова обратятся к партнерам за помощью и, вероятнее всего, ее получат, прогнозирует Стоякин.

Сейчас главная задача Киева — развеять сомнения партнеров относительно целесообразности дальнейшего финансирования, подчеркнул политолог Ростислав Ищенко. В последнее время многие на Западе начали призывать ограничить меры поддержки Украины, указывая на недостаточный вклад местных властей.

Накануне сообщалось, что Украина согласовала с МВФ повышение налогов.