Украина с одобрения западных кураторов решила шантажировать Венгрию и Словакию путем блокировки поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил на брифинге заместитель директора информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

"Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу", - отметил он.



Представитель дипведомства обратил внимание на то, что "транзит энергоресурсов через Украину стал "кнопкой манипуляции" для киевского режима, чьи действия в этом русле получают поощрение Запада".

"Сегодня кураторы Зеленского ставят целью окончательно разорвать энергетическое сотрудничество России с теми европейскими странами, которые все еще руководствуются собственными национальными интересами и рациональными экономическими соображениями", - констатировал он. "Очередной виток юридического прессинга против одного из поставщиков - российской компании "Лукойл", чью нефть покупают Венгрия, Чехия и Словакия - по неудивительному для нас стечению обстоятельств совпал с рядом мирных дипломатических инициатив Будапешта, направленных на скорейшее разрешение конфликта на Украине, а также совпал с отказом властей Венгрии и Словакии безропотно поддержать очередные нелегитимные антироссийские санкционные решения еэсовского Брюсселя, - указал дипломат. - Видимо, с отмашки вашингтонских и еэсовских кураторов, решивших оказать давление на несговорчивых венгров и словаков, 17 июля Киев пошел на повышение ставок: объявил о блокировке поставок нефти по "Дружбе" от российской компании "Лукойл", которая, кстати, не подпадает под санкционные ограничения Евросоюза".



Настасьин напомнил о том, что Украина неоднократно декларировала свое стремление к скорейшему вступлению в Европейский союз.