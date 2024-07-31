Украина отказалась восстанавливать транзит нефти РФ в Европу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не будет восстанавливать транзит российский нефти от компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. По его словам, введенные СНБО санкции «не представляют угрозы энергетической безопасности» для этих стран и Европы.

Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения, — пишет Шмыгаль.

