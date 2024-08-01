Финансист назвал август для рубля роковым

ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых восьмой раз подряд.

"При этом риторика регулятора и ожидания участников рынка, дающие явные сигналы о скором снижении ставок в этом году, могут ослабить доллар и краткосрочно укрепить рубль", - рассказал "Российской газете" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Также, по его словам, в начале августа Минфин РФ объявит объем покупок валюты по бюджетному правилу. Поскольку цена нефти в июле была высокой, министерство снова может увеличить объем покупок валюты. С начала лета баррель Brent торгуется в широком диапазоне $77-$88. Пока цены на нефть остаются на довольно комфортном уровне для российского бюджета и рубля.

"Очередным плюсом для рубля может стать повышенная до 18% годовых ключевая ставка ЦБ РФ, которая поспособствует замедлению инфляции в августе", - отметил эксперт.



В третьей декаде августа на рубль может традиционно влиять и налоговый период. Это, как правило, фактор укрепления российской валюты.

Но не стоит забывать, предупредил Олег Калманович, что август имеет нехорошую репутацию рокового месяца для рубля.

"По статистике за последние 20 лет российская валюта в августе гораздо чаще дешевела, чем дорожала. Риски для рубля в виде санкций и геополитики будут по-прежнему присутствовать. Возможен прилет "черных лебедей" в виде каких-либо новых санкций или иные неприятные сюрпризы, о которых мы пока не знаем", - рассказал эксперт.



В связи с этим доллар в августе, по прогнозу финансиста, ожидается в рамках 84-90 рублей, евро 91-97 рублей, юань в рамках 11,8-12,5 рубля.

Макроэкономические показатели России остаются весьма сильными и впечатляющими, оснований для шоков на валютном рынке в наступающем месяце нет.