В Финляндии испугались ввода санкций ЕС на удобрения из России

Аграрии Финляндии высказали опасения относительно потенциального ввода санкций ЕС на российские удобрения.

Об этом сообщает Yle.

«Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры», — заявил журналистам финский эксперт по зерну Макс Шульман.



До этого местные предприниматели из сферы сельского хозяйства уже столкнулись с подорожанием удобрений из-за введения РФ налога на поставки этой категории товара. Если Евросоюз решит ввести санкции на российские удобрения, цены на них подскочат еще сильнее.

К 2023 году Россия занимала первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений.

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До этого сообщалось, что страны ЕС по итогам первых пяти месяцев заметно нарастили закупки удобрений у РФ. Так, в январе — мае поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 1,9 млн тонн.